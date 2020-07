Komedia sci-fi ''Palm Springs'' pobija rekord otwarcia na Hulu 0

Na platformie Hulu zaledwie pięć dni temu zadebiutowała komedia romantyczna z elementem science fiction i od razu stała się hitem. Jak donosi portal indiewire film Palm Springs pobił nowy rekord streamingu zdobywając największą liczbę otworzeń w weekend otwarcia niż jakikolwiek inny film dostępny w tym czasie na tej platformie.

fot. materiały prasowe

Film ten wzbudził także największe zainteresowanie społeczne w przeciągu tych trzech dni i był najczęściej komentowanym filmem oryginalnym Hulu na Twitterze. Co ciekawe wynik ten nie jest jedynym rekordem Palm Springs. Film bowiem zasłynął już wcześniej kwotą za jaką Hulu i Neon nabyły prawa do jego dystrybucji. Była to kwota rzędu 17,5 mln dolarów.

Palm Springs to zwariowana komedia z Andy Sambergiem i Cristin Milioti w rolach głównych. Samberg wciela się w beztroskiego Nylesa, który na weselu w tytułowej miejscowości Palm Springs spotyka z pozoru niechętną do towarzystwa i powściągliwą Sarah. Oboje wpadają do pętli czasowej, z której nie mogą się wydostać. Skazani na siebie ciągle przeżywają ten sam dzień od nowa.

Reżyserem komedii jest Max Barbakow, dla którego jest to pełnometrażowy debiut fabularny. Autorem scenariusza został Andy Siara. W obsadzie aktorskiej oprócz wyżej wspomnianych znajdują się także J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin i Peter Gallagher.

Źrodło: indiewire.com