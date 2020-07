Z powodu szalejącego po świecie koronawirusa odwołanych zostało już wiele światowych festiwali, firmy dystrybucyjne co rusz przesuwają bądź odwołują kinowe premiery. Kolejnym filmowym wydarzeniem które nie dojdzie w tym roku do skutku jest Festiwal Filmowy w Telluride w Kolorado.

Festiwal ten odbywa się co roku w weekend Święta Pracy, a więc na początku września. Organizatorzy tego wydarzenia długo zastanawiali się nad tym czy je odwoływać, jednak obawy i ciągły wzrost zachorowań spowodowały podjęcie takiej a nie innej decyzji.