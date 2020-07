Reżyserka "The Old Guard" stanie za kamerą filmu o afrykańskiej armii kobiet

Sukces filmu The Old Guard otworzył bramy do hollywoodzkiej kariery dla reżyserki tego filmu. Gina Prince-Bythewood ogłosiła plany związane z kolejnym projektem. Gwiazdą produkcji będzie jedna z laureatek Oscara.