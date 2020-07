Drugi sezon ''Doom Patrol'' krótszy o jeden odcinek 0

Trwa właśnie emisja drugiego sezonu serialu Doom Patrol. Serial jest w połowie swojego sezonu, który pierwotnie liczyć miał 10 odcinków, ale prawdopodobnie z powodu koronawirusa i niemożności ukończenia ostatniego odcinka, sezon ten pozostanie skrócony.

Informacje takie przekazała Abigail Shapiro, która w drugim sezonie wciela się w nową członkinie tytułowego zespołu – Dorothy Spinner. Ujawniła ona, iż ekipa nie była w stanie ukończyć zdjęć przed zamknięciem planów zdjęciowych, przez co uważa, iż planowany finał sezonu nie zostanie wyemitowany i sezon ten zakończy się odcinkiem dziewiątym. Jego emisja 7 sierpnia br.

Zasadniczo wszystko zostało ukończone, jednak został ten jeden odcinek. Pozostało nam tylko kilka scen, ale nie udało nam się ich nakręcić. Nie wiem czy ten odcinek pojawi się kiedykolwiek. powiedziała Shapiro

Patrząc na to, iż z pewnością dziewiąty odcinek będzie stanowił część fabuły odcinka finałowego i zakończenie nim byłoby wielce zaskakujące i nie kończące fabuły, bardziej prawdopodobnym od tego, że nie zostanie on nigdy wyemitowany, jest to, iż twórcy zdecydują się dołączyć go do potencjalnego sezonu trzeciego. Czy tak się stanie, czas pokaże.

Doom Patrol to grupa superbohaterów, którą dowodzi szalony naukowiec – doktor Niles Caulder, znany pod pseudonimem "The Chief". Każdy z członków drużyny brał udział w straszliwym wypadku bądź eksperymencie, wskutek którego otrzymał nadludzkie zdolności. Zraniony i poniewierany zespół dzięki nowemu dowódcy znajduje swój cel – muszą bronić Ziemię i ludzi, pomimo tego, że nie są do końca akceptowani przez społeczeństwo i traktuje się ich, jak grupę wyrzutków. W nowym sezonie do zespołu dołączyła Dorothy Spinner, córka Cauldera.

