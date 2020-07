"365 dni" już na DVD 0

Globalny fenomen. Produkcja, która zapisała się w historii światowej popkultury – jak donoszą dystrybutorzy i twórcy. DVD z filmem 365 dni właśnie trafiło na sklepowe półki.

365 dni nie przestaje elektryzować. Ekranizacja bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej bije kolejne rekordy popularności. Film nadal pozostaje numerem jeden tegorocznego box office. Jest też jedną z najczęściej wybieranych produkcji na świecie wśród użytkowników platformy Netflix. Od dzisiaj fani 365 dni mogą oglądać film również na DVD. Płyty z ekranizacją bestsellera Blanki Lipińskiej właśnie ukazały się w regularnej sprzedaży.

365 dni to historia burzliwego romansu Laury i Massima, wciągająca opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. By podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

W 365 dni występują m.in.: Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone, Magdalena Lamparska, Natasza Urbańska, Grażyna Szapołowska, Tomasz Stockinger, Bronisław Wrocławski, Otar Saralidze, Przemysław Sadowski i Michał Mikołajczak. Film wyreżyserowali Barbara Białowąs oraz Tomasz Mandes. Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica.