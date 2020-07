Kino Helios zaprasza na seanse specjalne animacji "Corgi, psiak królowej" 0

Helios zaprasza na pouczającą bajkę o przygodach Rexa – ulubionego pieska brytyjskiej królowej. Przekona się on, że życie w pałacu wśród luksusów może i jest wygodne, ale nieco sztuczne, bowiem tylko w trudnych chwilach i "prawdziwym" życiu może przekonać się, kto wyciągnie do niego pomocną łapę.

Corgi, psiak królowej – seanse specjalne 18 i 19 lipca

Rex to nieziemsko rozpuszczony śliczny mały corgi, ulubiony piesek brytyjskiej królowej. Mieszka w Pałacu Buckingham pławiąc się w iście królewskich luksusach i powszechnym uwielbieniu. Jego wypielęgnowana łapa nie postała nigdy w zwykłym parku, a ulicznego mieszańca nie chciałby obwąchać nawet przez ogrodzenie. Jednak pewnego dnia na skutek szalonego zbiegu okoliczności Rex traci swoją pozycję w pałacu i trafia do londyńskiego schroniska. Otoczony przez gromadę twardych czworonogów, które z niejednego śmietnika kości żarły, musi nauczyć się, co to znaczy być zwyczajnym psem: na kogo warczeć, a komu pomerdać i jak pogonić kota kotu. Próbując odnaleźć drogę do domu, Rex odkryje, że prawdziwych przyjaciół nie poznaje się po pięknie wyczesanej sierści, ale po tym, że w potrzebie potrafią wyciągnąć do ciebie pomocną łapę.

