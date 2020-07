Nadchodzi 3. sezon ''The Rain'' - jest pierwsza zapowiedź i data premiery 0

Netflix po długim okresie oczekiwania nareszcie ujawnił datę premiery trzeciego sezonu serialu The Rain. Poznać ją możemy na pierwszym materiale promującym finałowy sezon. Zapowiedź do zobaczenia poniżej.

fot. materiały prasowe

Nadchodzi koniec. Już w sierpniu poznamy ostatnie przygody rodzeństwa, które musi sobie radzić w postapokaliptycznym świecie zmienionym przez tajemniczego wirusa, którego na dodatek nosicielem jest jedno z nich.

W trzecim sezonie Rasmus i Simone ponownie staną naprzeciw siebie do walki, w której stawką jest to, co pozostało z ludzkości. Jedno z nich chce ocalić świat, drugie zacząć wszystko od nowa. Okazuje się, że wirusa można zatrzymać, ale jaką cenę przyjdzie im za to zapłacić… Czy intencje organizacji badającej wirusa są czyste?

Znany nam świat to już przeszłość. Sześć lat po tym, jak w wyniku epidemii wywołanej morderczym wirusem przenoszonym przez deszcz umiera niemal cała populacja Skandynawii, duńskie rodzeństwo opuszcza bezpieczny bunkier i odkrywa straszliwą prawdę o losach ludzkości. Wkrótce potem brat i siostra dołączają do grupy innych młodych ocalałych. Razem wyruszają w niebezpieczną podróż przez opustoszałą Skandynawię w poszukiwaniu śladów życia. Nie są skrępowani wspólną przeszłością, nie ograniczają ich normy społeczne, więc każdy z nich może być tym, kim chce. W trakcie walki o przetrwanie odkrywają jednak, że nawet w postapokaliptycznym świecie istnieje miłość, zazdrość oraz wiele rozterek okresu dojrzewania, które – jak sądzili – przestały się liczyć wraz z zagładą ludzkości.

Premiera finałowego sezonu The Rain już 6 sierpnia 2020 roku tylko na Netflix.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska