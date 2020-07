Greg Kinnear dołącza do obsady pilota komediowego horroru ''Shining Vale'' 0

Stacja Starz pracuje nad pilotem nowego serialu z gatunku komediowego horroru Shining Vale. Do jego obsady dołączył właśnie aktor Greg Kinnear, znany z thrillera Operacja Bracia czy dramatu Jednakowo inni.

Wcześniej już swój angaż otrzymała aktorka Courteney Cox, znana z serii Krzyk czy serialu Przyjaciele. Projekt obecnie jest na etapie tworzenia pilota. Jeśli odcinek ten się przyjmie, stacja zamówi pełny sezon.

Autorem scenariusza i producentem wykonawczym jest Jeff Astrof, który opiera się na swoim własnym opowiadaniu, którego jest współautorem wraz z Sharon Horgan. Za reżyserię pilota odpowiadać będzie Dearbhla Walsh. Produkcją serialu zajmą się Warner Bros. Television i Lionsgate Television.

Pilot Shining Vale trwać ma pół godziny i opowie o dysfunkcyjnej rodzinie, która przenosi się z miasta do małego miasteczka na przedmieściach Connecticut. Wprowadzają się oni do domu, w którym straszy, bowiem niegdyś doszło w nim do wielkiej tragedii. Nadnaturalnych domowników widzi tylko Pat – w tej roli Cox, która przekonana jest, że albo została opętana albo popadła w ciężką depresję. Jej męża Terry’ego sportretuje Kinnear. To słodki, wrażliwy mężczyzna w sile wieku, który do tej pory uważał swoje małżeństwo za idealne, aż do momentu odkrycia zdrady. Jednak jako urodzony optymista stara się wszystko naprawić i za wszelką cenę utrzymać swoje rozpadające się małżeństwo.

