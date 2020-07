45. FPFF odbędzie się w listopadzie 0

Po wielu turbulencjach… jednak. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska filmowego, Komitet Organizacyjny FPFF jednogłośnie zdecydował o organizacji 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jeszcze w tym roku. Wydarzenie w formie hybrydowej odbędzie się w dniach 9-14 listopada 2020 roku.

To najbardziej prestiżowy festiwal dla kina polskiego. To tutaj autorscy, oryginalni, mało znani reżyserzy zaczynali swoją podróż filmową, jak chociażby Kuba Czekaj, który startował w kategorii "Inne Spojrzenie" z osobliwą, wybijającą z przyzwyczajeń filmowych historią Baby bump, a później otwierał festiwal już w Głównym Konkursie swoim nowym filmem Królewicz Olch. To jest wielka szansa dla młodych twórców, ale po prostu też ważny konkurs dla nazwisk już legendarnych w kinematografii, dalej aktywnie tworzących. Możliwość dla większości pierwszy raz skonfrontowania swojego kina z widzem i widza z kinem. Nie jest to tylko branżowe, środowiskowe święto.

Jednocześnie Komitet Organizacyjny, obradujący 15 lipca, zwrócił się do Dyrektora FPFF o przedstawienie do dnia 3 sierpnia 2020 r. regulaminu, zawierającego zastępczą formułę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Zgodnie z nową, wstępną koncepcją pokazy filmów konkursowych odbywać się mają z udziałem dziennikarzy, ale bez udziału publiczności. Towarzyszące projekcjom konferencje prasowe z udziałem twórców transmitowane będą online. Jest to zmieniona formuła, by jednocześnie dać filmom możliwość oraz promocji i pierwszych opinii, a jednocześnie zachować reżim sanitarny.