Wiemy kto wyreżyseruje adaptację gry "Just Cause" 0

Przygody Rico Rodrigueza, głównego bohatera serii gier wideo "Just Cause" zmierzają na wielki ekran. Poznaliśmy wreszcie nazwisko człowieka, który zasiądzie na stołku reżyserskim.

Michael Dowse, który w ubiegłym roku zaprezentował światu komedię Stuber, stanie za kamerą adaptacji gry wideo zatytułowanej "Just Cause". Scenariusz do filmu napisze Derek Kolstad, który ma na swoim koncie pracę przy cyklu opowiadającym o Johnie Wicku. Teraz będzie miał za zadanie stworzyć historię Rico Rodrigueza, tajnego agenta walczącego z organizacją zwaną Czarna Ręka. Naturalnie na ekranie pojawi się słynny oręż głównego bohatera – hak wspinaczkowy i wingsuit.

W filmie nie zabraknie również wątku romantycznego. Na razie nie zostało to potwierdzone, ale spekuluje się, że na ekranie pojawi się, któraś z pań doskonale znanych fanom serii gier – Esperanza Caramicas lub Maria Kane. Oczywiście istnieje także możliwość stworzenia całkiem nowej postaci kobiecej.

Szczegóły dotyczące fabuły nie są na razie znane. "Just Cause" dostało zielone światło już rok temu, jednak dalsze czynności związane z rozwojem projektu zostały nieco przystopowane przez pandemię koronawirusa. Teraz włodarze wytwórni powrócili do tego pomysłu. Film powstanie dla Constantin Film.

Źrodło: Deadline