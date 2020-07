Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Cyberpunk. Odrodzenie" - premiera książki Andrzeja Ziemiańskiego, jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy 0

Wciągająca. Trzymająca w napięciu. Najnowsza powieść jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy – Andrzeja Ziemiańskiego – odsłoni najciemniejsze strony ludzkiej natury. Zanurz się w otchłań gigantycznego miasta i rozwiąż zagadkę intrygującej morderczyni – Axel Staller. Poznaj jeden z najważniejszych, a przy tym najbardziej mrocznych gatunków popkultury – cyberpunk. Premiera książki "Cyberpunk. Odrodzenie" już 12 sierpnia.

Większość zabójców stara się dokładnie ukryć dowody zbrodni, lecz Axel Staller zdaje się tym w ogóle nie przejmować. W biały dzień, mimo najwyższych środków bezpieczeństwa i drobiazgowej kontroli, pod okiem kamer, morduje kilkanaście osób. Gdy kobieta znika bez śladu podstawowym pytaniem nie jest więc kto zabił, ale dlaczego?

Odpowiedź usiłuje poznać były policjant – Shey Scott oraz partnerujący mu Lou Landon. Podążając tropem bliźniaczej siostry poszukiwanej kobiety, wkraczają do Zakazanego Miasta. Okryte mgłą i spowite deszczem wieżowce, zatłoczone uliczki i pulsujące neony dają tło rzeczywistości, w której człowiek zepchnięty jest na margines. Czy uda im się poznać motywy zbrodni?

Cyberpunk od lat budzi niepokój, ale i fascynację. Od końca ubiegłego wieku wręcz kreuje myślenie o przyszłości człowieka. Okrutnej. Brutalnej. Choć wywodzi się z literatury, to niemal od razu przeniknął do świata filmu, gier i mody. Andrzej Ziemiański ma już za sobą udaną wyprawę w cyberpunkowe światy – jego „Toy Wars” trwale zapisało się w pamięci miłośników gatunku.

Andrzej Ziemiański to jeden z najpopularniejszych polskich autorów i zarazem najbardziej utytułowanych polskich fantastów. Choć swoim stylem pisania wzbudza kontrowersje wśród czytelników i recenzentów, to zdobył uznanie milionów Polaków. Cykl "Achaja" autorstwa Ziemiańskiego zaliczany jest do najbardziej kasowych serii w polskiej literaturze.

Źrodło: Informacja Prasowa