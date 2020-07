Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Powstanie filmowa wersja serialu "Wishbone" 0

Laureat Oscara Peter Farrelly wyprodukuje film na podstawie popularnego serialu z lat dziewięćdziesiątych zatytułowanego Wishbone.

Universal Pictures oraz Mattel Films połączą siły i wspólnie zrealizują film na podstawie lubianego serialu PBS z lat 90. Wishbone, czyli Jack Russell terrier, którego zamiłowaniem jest literatura, stanie się bohaterem produkcji filmowej wyprodukowanej przez zdobywcę Oscara, Petera Farrelly'ego.

Głównym bohaterem serii emitowanej w latach 1995-1998 był pies rasy Jack Russell terrier, który zabierał widzów do świata najbardziej znanych i cenionych dzieł literatury – od Frankensteina, po Robin Hooda i Don Kichota.

Autorem scenariusza do filmu jest Roy Parker. Co ciekawe jego praca znalazła się na zeszłorocznej Black List, na którą trafiają najlepsze, nieużyte do tej pory scenariusze.

Cieszymy się, że możemy współpracować z Peterem Farrellym, Royem Parkerem i Universalem w celu przeniesienia na wielki ekran ukochanego klasyka. Podążymy w nowym kierunku, dzięki nowoczesnej i odświeżonej formie.

powiedział producent wykonawczy ze strony firmy Mattel, Robbie Brenner

Co sądzicie o tym pomyśle?

Źrodło: The Hollywood Reporter