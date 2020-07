"Włoskie wakacje" z Liamem Neesonem w kinach! Tęsknicie za la dolce vita? 0

Liam Neeson, tym razem w cudownej, komediowej odsłonie, w rozgrzewającej serce opowieści o tym, że w malowniczej Toskanii… wszystko można zacząć od nowa! Włoskie wakacje już w sierpniu w kinach!

To, co najlepsze, przychodzi niespodziewanie…

Malownicza wioska w Toskanii, lokalne wino, najlepsze risotto i włoskie słońce, które zmienia wszystko. Czy można wyobrazić sobie lepsze miejsce? To właśnie w Toskanii rozgrywa się akcja najnowszego filmu z największym twardzielem Hollywood, Liamem Neesonem. Brytyjski aktor zamienił tym razem wiecznie odbezpieczoną broń na gorącą focaccię, a pościg za swoimi wrogami, na gonitwę za szczęściem! Wcielił się w nieznośnego, ale pełnego uroku malarza, który przekonany jest o tym, że najlepsze lata już za nim. Jednak jak to w życiu, to co najlepsze, przychodzi niespodziewanie. Jack (Michael Richardson) po miesiącach milczenia dzwoni do ojca Roberta (Liam Neeson), by namówić go na szybką sprzedaż opuszczonej, rodzinnej willi w Toskanii. Zarówno ojciec jak i syn, stronią od wzajemnej czułości, dlatego ruszają do Włoch, by czym prędzej załatwić sprawę i wrócić do swojego londyńskiego życia. Toskania jednak zmiękczy zarówno serce Liama Neesona, jak i jego syna Michaela, którzy w duecie zafundują nam rodzinne, włoskie wakacje… w czasie, których wszystko można zacząć od nowa!

Życie pisze najlepsze scenariusze

Włoskie wakacje to pełnometrażowy debiut reżyserski Jamesa D’Arcy’ego, który dotąd znany był głównie z ról w Dunkierce Christophera Nolana, Pierwszym śniegu, czy Avengers. Koniec gry. W międzyczasie dojrzewał jego scenariusz do Włoskich wakacji, na które pomysł narodził się ponad dziesięć lat temu. To najlepszy dowód na to, jak inspirująca i uskrzydlająca jest Toskania, bo to właśnie tam, podczas swoich wakacji, James D’Arcy wpadł na pomysł filmu. Pierwotnie miał również wcielić się w rolę Jacka, jednak po latach wyglądał zbyt dojrzale, a wtedy idealnym wyborem okazał się Michael Richardson:

Tak opowiada o projekcie D’Arcy:

Kiedy znalazłem się na planie z wymarzoną obsadą, jaką był dla mnie Liam i Michael, musiałem się uszczypnąć, by uwierzyć, że to dzieje się naprawdę! Szczególnie, że na planie Włoskich wakacji trafiła nam się najgorsza pogoda w Toskanii od pięćdziesięciu lat!

Liam Neeson również przyznał, że praca nad Włoskimi wakacjami, była dla dla niego wyjątkowa i znaczyła znacznie więcej niż tylko zdjęcia na kolejnym planie filmowym:

To wspaniała, pełna humoru historia o miłości, rodzinie i czułości, która jest mi szczególnie bliska.

Choć Neeson w przeszłości miał kategorycznie odwodzić syna od kariery aktorskiej, tym razem przyszło mu się spotkać z nim na planie. Michael Richardson poszedł bowiem w ślady zarówno swoich rodziców – Liama Neesona i Natashy Richardson, jak również babci – Vanessy Redgrave, znanej m.in. z kultowego Powiększenia Antonioniego oraz nagrodzonej Oscarem za rolę w filmie Julia.