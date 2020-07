Charles Francis Xavier, znany również jako Profesor X, to postać absolutnie ikoniczna w historii kina superbohaterskiego. Duża w tym zasługa odtwórcy roli kultowego mutanta, Patricka Stewarta. Dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale mogło dojść do sytuacji, w której aktor nie zagrałby wspomnianej postaci.