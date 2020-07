Twórczyni horroru ''Relic'' pracuje nad trzema nowymi filmami 0

Tydzień temu swój debiut miał pierwszy pełnometrażowy film Natalie Erika James noszący tytuł Relic. Reżyserka zachęcona tym ogłosiła, iż już pracuje nad trzema kolejnymi projektami.

fot. deadline

Natalie Erika James do tej pory specjalizowała się w krótkometrażowych formach filmowych, ale jak widać praca nad pełnometrażowymi projektami weszła w jej gusta. W jednym z ostatnich wywiadów James przyznała, iż pracuje nad kilkoma rzeczami i wszystkie one należą do podgatunku horroru.

Najdalej w pracach posunięty jest projekt odnoszący się do japońskiej kultury, który swoją tematyką i klimatem podobny ma być do filmu Kult i Dziecka Rosemary. Głównym jego motywem ma być ciąża i macierzyństwo oraz trauma jaką niektórym kobietom daje sam poród.

Oprócz tego projektu we wstępnej fazie pisania scenariusza jest także film o demonach, którego akcja toczyć się ma w Los Angeles i horror ciała, którego fabuła osadzona zostanie w Nowym Jorku.

Patrząc na to, iż wszystkie te projekty są dopiero na etapie pisania scenariusza to na końcowe efekty z pewnością przyjdzie poczekać nam dobre parę lat.

