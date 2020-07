Netflix ustanawia datę premiery mrocznego dramatu ''The Devil All the Time'' 0

fot. materiały prasowe

Dramat oparty o powieść Raya Pollocka z 2011 roku o tym samym tytule trafi na wspomnianą platformę już 16 września 2020 roku. Za jego reżyserię odpowiada Antonio Campos, spod którego skrzydeł wyszedł biograficzny dramat Christine czy Aftreschool. Campos jest także współautorem scenariusza wraz z swoim bratem Paulo Camposem.

Nadchodzący projekt może pochwalić się naprawdę imponującą obsadą, w skład której wchodzą Tom Holland znany z roli Spider-Mana, Robert Pattinson, którego kojarzyć możecie jako Ephraima Winslowa z filmu Lighthouse, a już w przyszłym roku zobaczymy go w roli Batmana. Oprócz nich swoje angaże otrzymali także Bill Skarsgard, Sebastian Stan, Mia Wasikowska, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Harry Melling i Eliza Scanlen.

Za produkcję odpowiada Jake Gyllenhaal. The Devil All The Time nie rozpoczął jeszcze swojej kampanii promocyjnej, ale sądząc po tym, iż ogłoszono datę premiery ta wkrótce się zacznie, a więc i z pewnością niedługo doczekamy się pierwszego zwiastuna. Oczekuje się, iż film będzie dość mroczny.

Fabuła filmu opowie nam historię różnych pokręconych postaci. Poznamy parę seryjnych zabójców, kaznodzieję wystawionego na próbę wiary, skorumpowanego szeryfa i innych pojawiających się na przestrzeni dwóch dekad na terenie Ohio i Zachodniej Wirginii po II wojnie światowej.

Źrodło: darkhorizons.com