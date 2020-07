Śnieżna sceneria na planie ''Jurassic World: Dominion'' 0

Niedawno wznowione zostały zdjęcia do jednej z największych produkcji jaka obecnie w czasach pandemii powstaje w Pinewood Studios w Wielkiej Brytanii. Mowa o trzecim filmie z serii Jurassic World noszącym podtytuł Dominion. Jak sugeruje opublikowane w sieci zdjęcie fabuła z pewnością przeniesie nas w arktyczne klimaty.

fot. materiały prasowe

Do tej pory seria ta przyzwyczaiła nas do tropikalnych lokalizacji, a więc to co widzimy na poniższej grafice jest dość nietypowe. Mamy śnieżną scenerię, a pośrodku widać wbity w ziemię samolot. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę ciekawie.

Sądząc jednak po tym jak zakończył się drugi film z serii – dinozaury z Isla Nublar zostały wypuszczone na wolność – to jasnym było, iż nasi bohaterowie z pewnością złożą wizytę w kilku nieoczekiwanych miejscach.

Premiera Jurassic World: Dominion zaplanowana jest na 11 czerwca 2021 roku. W obsadzie trzeciej części powrócą Chris Pratt, Bryce Dallas Howard oraz Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Daniella Pineda, Justice Smith i Isabella Sermon. Jeśli chodzi o nowe twarze to zobaczymy DeWandę Wise, Mamoudou Athie, Scott Haze i Dichen Lachman. Powrócą także gwiazdy oryginalnej serii tj. Laura Dern, Sam Neill i Jeff Goldblum. Za reżyserię odpowiada Colin Trevorrow, a jednym z producentów jest Steven Spielberg.

Czekacie na kolejny film z tej serii?

