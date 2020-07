"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" - pełny zwiastun filmu na podstawie głośnej historii 0

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy – poruszający dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach, którymi żyła cała Polska. Dzisiaj dystrybutor Kino Świat zaprezentował pełny zwiastun filmu.

fot. Robert Pałka / Kino Świat

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy to fabularna opowieść o życiu Tomasza Komendy – młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Zgodziłem się na ten film, bo darzę dużym zaufaniem jego twórców. Wiem, że nie zrobią niczego przeciwko mnie i że w filmie pokażą całą prawdę – od pierwszej do ostatniej minuty. Zero fałszu. Chcę, aby ludzie zobaczyli, co tak naprawdę się ze mną działo. Ku przestrodze. Bo ta historia mogła przydarzyć się każdemu, a że padło akurat na mnie, to cóż… Żyję dalej, z podniesioną głową. Jestem wolny. Czuję, jakbym urodził się po raz drugi.

mówi Tomasz Komenda

Za kamerą filmu stanął Jan Holoubek – zdobywca Grand Prix festiwalu "Młodzi i Film", autor głośnego i popularnego serialu Rojst. Wyśmienitą obsadę aktorską współtworzą zdobywcy prestiżowych polskich nagród filmowych, m.in.: Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki. Rolę Tomasza Komendy zagrał niezwykle utalentowany Piotr Trojan, mający na koncie udział w takich produkcjach, jak: Chce się żyć czy serial Pułapka.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy w kinach od 18 września.

Źrodło: Kino Świat