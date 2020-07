Dzisiejsze nowości Netflixa - "Przeklęta", "Zenek" i inne produkcje 0

W ofercie platformy streamingowej Netflix pojawiły się nowości. Wśród nich serial fantasy zatytułowany Przeklęta z Katherine Langford w roli głównej, gwiazdą hitowych Trzynastu powodów.

W pewnym słynącym z hodowli bydła miasteczku na brazylijskiej prowincji wśród nastolatków wybucha panika z powodu choroby zakaźnej przenoszonej przez pocałunki. Współczesna mroczna fabuła serialu przedstawia pragnienia połączonej cyfrowo młodzieży, która musi odnaleźć się w prawdziwym, pełnym obaw i nieufności świecie.

Ten kameralny dokument realizowany przez "The New York Times" na przestrzeni dekady śledzi życie pewnej rodziny: ojca, który powrócił z Afganistanu po odniesieniu ciężkich ran, i jego dwóch młodych synów. W 2010 r. dziennikarki Catrin Einhorn i Leslye Davis przygotowywały materiał o losach jednego z amerykańskich batalionów, a po zakończeniu tego projektu postanowiły wcielić się w role reżyserek, aby prześledzić długoterminowy wpływ służby wojskowej na rodzinę jednego z żołnierzy. Ojciec, żołnierz, syn to realistyczny portret zwyczajnych ludzi, na których życiu cieniem położyła się wojna, a zarazem szeroko zakrojona analiza mechanizmów powstawania wielopokoleniowych rodzin wojskowych. To także głębokie i osobiste spojrzenie na znaczenie poświęcenia, celu i amerykańskiej męskości po wojnie.

Młoda buntowniczka Nimue, władająca tajemniczymi mocami i legendarnym mieczem, łączy siły z czarującym najemniekiem Arturem. Razem podejmują się misji uratowania jej ludu.

Ola ma siedemnaście lat. Chłopięca w ruchach, wielkie, niebieskie oczy ma wciąż zasłonięte włosami. Obgryzione paznokcie, ręce pełne blizn po samookaleczaniu. Za ciągłe ucieczki z domu dziecka sąd umieścił ją w zakładzie poprawczym. Nie ma fajnych ubrań ani drogiego telefonu. W przeciwieństwie do innych dziewczyn nie chce w zamian za papierosy i drobne sumy świadczyć dozorcy usług seksualnych. Jedyne, czego pragnie, to odzyskać matkę. Dziewczyna trenuje zawzięcie lekkoatletykę. Wierzy, że jeśli zacznie osiągać sukcesy na zawodach, matka ją odnajdzie. Ta jej "oddzielność" od świata sprawia, że staje się ofiarą przemocy.

Zenek – film oparty na życiorysie Zenona Martyniuka – opowiada historię chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Ukazuje drogę Zenka do ogromnego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi i ciężkiej pracy, przypłaconej często niemałymi wyrzeczeniami, zyskując miano króla polskiego disco polo.

Dramatyczna opowieść o trójce bohaterów uwikłanych w miłosną relację. Pracujący na stanowisku sztygara Kacper ma romans z żoną swojego przyjaciela, Oskara, również górnika. Żeby móc spotykać się z kochanką Magdą, Kacper wysyła Oskara do pracy na odległe i niebezpieczne odcinki kopalni. W czasie ich kolejnej schadzki w kopalni następuje tąpnięcie, a Oskar zostaje odcięty w zawalonym chodniku. Kochankowie rzucają się w wir akcji ratowniczej, muszą przy tym uporać się z poczuciem winy oraz świadomością, że pośrednio przyczynili się do dramatu zasypanego męża i przyjaciela. Nie pomaga im w tym żywe uczucie, jakim nadal siebie darzą. Zbyt wiele pytań, niepodjętych decyzji zostaje nagle bez rozwiązania, a niemożność konfrontacji z zaginionym mężem zmusza kochanków do szukania odpowiedzi w samych sobie.

Źrodło: Netflix