Nominowana do Oscara za rolę pierwszoplanową w filmie Służące, aktorka Viola Davis wyznała, że żałuje występu w omawianej produkcji.

Zainwestowali w pomysł, aby pokazać, co to znaczy być czarnym, ale zrobili to z myślą o białej publiczności. Biała publika może co najwyżej usiąść i wziąć lekcję o tym, jacy jesteśmy. Potem wychodzą z kina i rozmawiają na ten temat, o tym co widzieli. Nie porusza ich jednak to kim byliśmy.

powiedziała Davis