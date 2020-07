''The Falcon and the Winter Soldier'' - premiera serialu przełożona 0

Plan serialu Marvela The Falcon and the Winter Soldier od marca pozostaje zamknięty, nikogo więc chyba nie powinna dziwić ta oficjalna informacja odnośnie przełożenia daty premiery tej produkcji. Pierwotnie serial na platformie Disney+ zadebiutować miał w sierpniu, jednak fani superbohaterskich produkcji będą zmuszeni poczekać na niego nieco dłużej. Ile? Nie wiadomo.

Informacje o tym, iż serial nie zadebiutuje w sierpniu ujawniła sama platforma publikując listę premier na przyszły miesiąc, na której zabrakło wspomnianego serialu.

Kiedy zamknięto plany zdjęciowe, ekipa serialu przebywała akurat w stolicy Czech, Pradze. Do tej pory nie udało im się tam powrócić i nie wiadomo kiedy Marvel otrzyma możliwość kontynuowania prac na planie, a do zakończenia produkcji tego sześcioodcinkowego serialu potrzeba jeszcze dobrych kilku tygodni filmowania. Także możemy się spodziewać, iż w tym roku zapewne się go nie doczekamy. Nowa data premiery nie została jeszcze podana.

W serialu do swoich ról odgrywanych w pełnometrażowych filmach Marvela powrócą Anthony Mackie jako Sam Wilson aka Falcon i Sebastian Stan jako Bucky Barnes aka Zimowy Żołnierz. Swoje angaże otrzymali także Daniel Bruhl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Miki Ishikawa, Desmond Chiam, Carl Lumbly i Noah Mills.

Źrodło: comingsoon