Złe gremliny powrócą w animacji HBO Max ''Gremlins: Secrets of the Mogwai''

Wiadomo już, iż głosu miłemu Mogwaiowi zwanemu Gizmo użyczy inny aktor, niż w filmach, gdzie mówił on głosem komika Howie Mandela. Jak mówi Chun wkrótce zostaną podane oficjalne wybory dotyczące castingu.

Chun zdradził także, że Gizmo pozostanie głównym Mogwaiem, ale w serialu nie zabraknie również innych złych przedstawicieli jego gatunku.