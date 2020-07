Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Chris Evans i Ryan Gosling zagrają w thrillerze szpiegowskim braci Russo 0

Chris Evans i Ryan Gosling wystąpią w nowym filmie braci Russo. Produkcja będzie thrillerem szpiegowskim i powstanie dla Netflixa.

Bracia Russo, czyli ludzie odpowiedzialni za Avengers: Koniec gry, wyreżyserują, a także napiszą scenariusz filmu zatytułowanego "The Gray Man". Powstanie on na podstawie bestsellerowej serii książek autorstwa Marka Greaneya. Z pierwszych informacji wynika, że produkcja, która powstanie dla Netflixa będzie posiadała ogromny, bo aż 200 milionowy budżet. Bracia Russo oraz włodarze platformy streamingowej zamierzają tym filmem rozpocząć nową filmową franczyzę.

Z pewnością przyciągnąć widzów pomogą aktorzy, którzy pojawią się na ekranie. Główne role w thrillerze szpiegowskim zagrają bowiem Chris Evans, który miał okazję pracować z braćmi Russo przy okazji kilku widowisk należących do Kinowego Uniwersum Marvela oraz Ryan Gosling. Zresztą twórcy tego filmu zapowiadają, ze jeśli jesteście fanami widowiska Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, to "The Gray Man" również Wam się spodoba, z tymże powinniście przyszykować się na bardziej realistyczną otoczkę.

"The Gray Man" to historia Courta Gentry’ego, byłego agenta CIA, który obecnie pracuje jako morderca do wynajęcia (w tej roli Ryan Gosling). Jego śladami podąża były kolega, a aktualnie nemezis Lloyd Hansen (w roli tej postaci zobaczymy Chrisa Evansa).

Źrodło: Variety