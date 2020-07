Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowy film Paula Thomasa Andersona powstanie dla wytwórni MGM 0

Paul Thomas Anderson przygotowuje się do realizacji kolejnego filmu. W sieci pojawiły się nowe informacje związane z tym projektem. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Wytwórnia MGM przejęła nowy film Paula Thomasa Andersona, który pierwotnie miał powstać dla Focus Features. Na razie żadne studio nie potwierdziło tych doniesień, jednak portal Deadline jest pewny swojego źródła. Tym samym nowe dzieło reżysera, który zrealizował dla Universala oscarową Nić widmo powstanie dla kogoś innego.

Powodem takiego stanu rzeczy może być oczywiście pandemia koronawirusa. Z powodu zamknięcia planów zdjęciowych, reżyser oraz jego ekipa nie mogli rozpocząć prac nad filmem, które teoretycznie powinny niebawem dobiegać końca. Inna możliwość jest taka, że Focus Features nie chce sfinansować filmu Andersona, którego twórczość nie jest gwarantem sukcesu finansowego. Nić widmo kosztowała 35 mln dolarów, jednak globalnie nie udało się zarobić filmowi nawet 50 mln dolarów.

O czym opowie nowy film Paula Thomasa Andersona? Ze wstępnych informacji wynika, że będzie to historia licealisty, który odnosi sukcesy, jako dziecięcy aktor. Akcja filmu zostanie osadzona w latach 70. ubiegłego wieku w Dolinie San Fernando. Tym samym będzie to czwarty film reżysera, który będzie rozgrywał się w tym mieście. Wcześniejsze to Boogie Nights, Magnolia i Lewy sercowy.

Źrodło: Deadline