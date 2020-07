''Nieobecni'' - nowa polska produkcja od Player Original 0

TVN i Player.pl szykują dla swoich widzów coś nowego. Realizacja serialu Nieobecni do tej pory trzymana była w tajemnicy, pomimo iż zdjęcia do produkcji trwają już od dobrych kilku tygodni. Dopiero dziś stacja opublikowała pierwsze szczegóły dotyczące tego projektu.

fot. tvn

Nieobecni to produkcja, w której osią wydarzeń jest tajemnicze zaginięcie całej rodziny. Jej twórcy inspirowali się prawdziwymi historiami najgłośniejszych zaginięć ostatnich lat w Polsce. Intrygująca zagadka rodziny Gajdów łączy w sobie elementy obyczajowe z wątkiem śledczym.

Bohaterką Nieobecnych jest Mila Gajda (Justyna Wasilewska), ciesząca się uznaniem tancerka i performerka, która wraca do rodzinnego Kasprowa na święta Bożego Narodzenia. Na miejscu kobieta odkrywa, że jej najbliżsi zniknęli w tajemniczych okolicznościach…

Okruszki na talerzach, parująca szklanka jeszcze ciepłej herbaty i pływający w wannie karp to jedyne co Mila zastaje po dotarciu do domu. Wszystko wskazuje na to, że rodzinne przygotowania do wigilijnej kolacji zostały gwałtownie przerwane. Czy rodzice i brat wyszli jeszcze na ostatnie przedświąteczne zakupy? A może coś zmusiło ich do opuszczenia domu? Mijają kolejne godziny, mieszkańcy Kasprowa zasiadają już do wieczerzy bożonarodzeniowej, a bliscy Mili wciąż nie wracają. Dziewczyna, na własną rękę, zaczyna szukać wskazówek. I nagle okazuje się, że nikt z sąsiadów nic nie widział, ani nie słyszał. Jak to możliwe, że trzyosobowa rodzina tak po prostu „zapadła się pod ziemię”?

W tym trudnym momencie z pomocą Mili przychodzi podkomisarz z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, Filip Zachara (Piotr Głowacki). Ekscentryczny – cierpiący na zespół Aspergera – funkcjonariusz rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia rodziny Gajdów. Wspólnie, pomimo diametralnie różnych charakterów, które przy każdej okazji ścierają się, zaczynają odkrywać elementy intrygującej zagadki i poznają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Ale czy oboje są na nie gotowi?

Nieobecni to przede wszystkim pełna emocji historia o tym, co w życiu każdego z nas najważniejsze, czyli o relacjach z rodziną. Na ile naprawdę znamy tych których kochamy? Do czego bylibyśmy zdolni, aby odzyskać bliskich, którzy zaginęli? Dodatkowo pojawia się intrygujący wątek śledczy związany z tajemniczym zniknięciem rodziny głównej bohaterki. mówi producentka Katarzyna Czarnecka

Zdjęcia do serialu realizowane są od kilku tygodni w Warszawie i okolicach. Na małym ekranie debiutująca w głównej roli serialowej Justyna Wasilewska. Partneruje jej Piotr Głowacki oraz Danuta Stenka, Zbigniew Stryja, Łukasz Garlicki, Anna Dymna, Grzegorz Damięcki i Maria Kania.

Nieobecni to kolejna po Chyłce i Szadzi produkcja pod marką Player Original. Pomysłodawczynią i scenarzystką wiodącą serialu jest Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz, a scenariusz powstawał we współpracy z Daną Łukasińską, Karoliną Szymczyk-Majchrzak i Adamem Cioczkiem. Reżyserem serialu jest nominowany w 2010 r. do Oscara Bartosz Konopka, a autorem zdjęć Paweł Dyllus.

Premiera pierwszego, składającego się z 10 odcinków, sezonu Nieobecnych jeszcze w tym roku w Playerze. Na antenę TVN serial trafi w 2021 r.

Źrodło: tvn.pl