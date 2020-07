Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Keanu Reeves napisze swój własny komiks zatytułowany "BRZRKR" 0

Keanu Reeves kocha popkulturę, a popkultura kocha Keanu Reevesa. Popularny aktor rozpoczyna prace nad scenariuszem komiksu, który będzie nosił tytuł "BRZRKR".

Już 22 lipca startuje Comic Con at Home, który zastąpi tegoroczny konwent fanów w San Diego. Z tej okazji światło dzienne ujrzała informacja o komiksie, którego autorem będzie jedyny i niepowtarzalny Keanu Reeves. Jego wydawcą będzie BOOM! Studios.

Premiera komiksu będzie miała miejsce w październiku 2020 roku. Dzieło Reevesa będzie składało się z dwunastu zeszytów i co miesiąc będzie pojawiała się nowa część. Oczywiście Keanu Reeves nie pracuje nad "BRZRKR" samotnie. Pomagają mu doświadczeni twórcy i artyści tacy, jak Alessandro Vitti (oprawa wizualna, pracował przy komiksach Marvela), Bill Crabtree (zajmuje się kolorystyką), Clema Robinsa (wygląd tekstu) oraz Matt Kindt (współtwórca fabuły).

No to teraz najważniejsze pytanie – o czym w ogóle opowiada komiks "BRZRKR"? Bohater znany jako Berzerker jest w połowie śmiertelnikiem, w połowie bogiem. Wędrując po świecie przez stulecia, Berzerker wreszcie znajduje schronienie i zajęcie – pracuje dla rządu USA, dla którego toczy bitwy zbyt gwałtowne i zbyt niebezpieczne dla kogokolwiek innego. W zamian Berzerker otrzymuje to, czego pragnie – prawdę o jego niekończącej się, przesiąkniętej krwią egzystencji. I informację, jak może ją zakończyć.

Poniżej kilka grafik z komiksu:

Źrodło: ComicBookMovie