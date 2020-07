Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowe kandydatki do roli Kate Bishop w serialu "Hawkeye" 0

Wygląda na to, że fani Marvela, którzy liczyli na obsadzie Hailee Steinfeld w roli Kate Bishop, będą musieli obejść się smakiem. Oczywiście w sieci pojawiły się już nazwiska nowych kandydatek do zagrania w produkcji Hawkeye.

Hawkeye to kolejny z serialowych projektów Marvela, który jest na etapie rozwojowym. Niedawno studio zatrudniło pierwszych reżyserów, którzy będą pracowali przy serialu. Pracę przy komiksowej produkcji znaleźli Amber Finlayson, Katie Ellwood i Rhys Thomas. To jednak nie nazwiska reżyserów najbardziej elektryzują fanów MCU, a aktorzy i aktorki, którzy dołączają do obsady. W przypadku Hawkeye'a jednak postaci budzi naprawdę spore emocje.

Chodzi oczywiście o Kate Bishop, młodą łuczniczkę, która będzie kimś w rodzaju uczennicy Clinta Bartona i potencjalną następczynią Hawkeye’a w ekipie Avengers. Do tej pory wydawało się, że to Hailee Steinfeld ma zapewnioną rolę w serialu Marvela. Niestety z powodu natłoku pracy i konfliktu w kalendarzu (chodzi o serial Dickinson), Steinfeld nie będzie dostępna.

Oczywiście na Steinfeld świat się nie kończy. Jest wiele innych aktorek, które mogą wcielić się w Kate Bishop. Według Jeremy’ego Conrada z MCU Cosmic (tego samego, który informował o realizacji filmu Eternals przed oficjalnym ogłoszeniem) na celowniku Disneya pojawiły się Olivia Cooke oraz Taissa Farmiga. Którą z tych dwóch aktorek wiedzielibyście w serialu MCU?

Źrodło: ComicBookMovie