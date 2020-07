Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ben 10 i jego załoga ponownie przeżyją swoje najlepsze przygody. "Moc 10!" na Cartoon Network 0

10 tygodni, 10 fascynujących obcych oraz 10 niezwykłych supermocy – dzięki Cartoon Network fani Bena i jego drużyny mogą przypomnieć sobie najbardziej emocjonujące przygody tego bohatera. Wszystko po to, by przygotować się na jesienną premierę "Ben 10 kontra wszechświat: Film" – pełnometrażowej produkcji o perypetiach Tennysonów.

Historia tego niezwykłego chłopaka rozpoczyna się w momencie, kiedy podczas wakacji, które spędza ze swoim dziadkiem Maxem oraz kuzynką Gwen, znajduje urządzenie przypominające zegarek. Pozory jednak mylą – ten przedmiot to Omnitrix. Dzięki niemu Ben zyskuje wyjątkowe moce, które pozwalają mu na to, by walczyć ze złem i ratować świat.

Dzielna i wyjątkowo zgrana drużyna Tennysonów już 27 lipca raz jeszcze wsiądzie w Gruchota, by pozwolić widzom na powtórne przeżycie najbardziej emocjonujących przygód. Cykl "Moc 10!"** to aż 10 tygodni, a każdy z nich będzie dotyczył innego Obcego i jego wyjątkowej mocy.

Brawurowe pojedynki, sprytne rozwiązania, spektakularne przeobrażenia – to tylko niektóre z atrakcji, których dostarczy serial. Widzowie będą mogli przypomnieć sobie najlepsze odcinki kultowego Ben 10.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia