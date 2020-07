Retrospektywa Andrzeja Żuławskiego na Kinie na Granicy! 0

Widzowie cieszyńskiego festiwalu zobaczą filmy reżysera i spotkają się z gośćmi retrospektywy, twórcami związanymi z Żuławskim. Swoją obecność zapowiedzieli Andrzej Korzyński, Andrzej J. Jaroszewicz i Aleksandra Szarłat. Xawery Żuławski pokaże Mowę ptaków na podstawie scenariusza ojca.

Andrzej Żuławski zmarł w 2016 roku. W europejskiej kinematografii zapisał się jako artysta oryginalny i kontrowersyjny. Na ekranie snuł historie o obsesyjnej miłości, rozkładzie i seksie, używając intensywnych środków wyrazu, często typowych dla horroru, filmów gore i kina gangsterskiego. W 1996 został odznaczony francuską komandorią Orderu Sztuki i Literatury. Otrzymał też Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2002 francuski krzyż kawalerski Orderu Legii Honorowej.

Studiował we Francji, gdzie potem powstało też wiele jego filmów. Po powrocie do Polski pracował z Andrzejem Wajdą i nakręcił debiut telewizyjny Pieśń tryumfującej miłości na podstawie prozy ojca. Jego pełnometrażowym debiutem fabularnym była Trzecia część nocy. Z powodu problemów z cenzurą wyjechał z Polski w 1975 roku. Jego pierwszy film francuski, Najważniejsze to kochać, z Romy Schneider i Klausem Kinskim, zyskał uznanie krytyków w całej Europie. Potem pracował nad Na srebrnym globie, ukończonym jednak dopiero w 1988 roku. W 1981 roku nakręcił Opętanie, ponownie z gwiazdorską obsadą: Isabelle Adjani i Samem Neillem. We Francji powstały też kolejne jego filmy, między innymi Moje noce są piękniejsze niż wasze dni i Wierność z Sophie Marceau. Ostatnim filmem Żuławskiego był Kosmos, oparty na powieści Witolda Gombrowicza.

Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy „Kina na Granicy” po stronie polskiej mówi:

Zdaję sobie sprawę, że kino Andrzeja Żuławskiego nie jest i nigdy nie było propozycją dla każdego, podobnie zresztą jak kino Grzegorza Królikiewicza, Jerzego Skolimowskiego czy Lecha Majewskiego. A jednak twórczość Andrzeja Żuławskiego, doceniana również poza Polską – we Francji Żuławski ma przecież status artysty kultowego – to jeden z kamieni milowych rodzimej i europejskiej kinematografii. Nadbudowa znaczeń w kinie Żuławskiego służyła temperaturze treści. To były filmy które zmuszały widza do wysiłku. Nagrodą było poczucie, że kino naprawdę jest sztuką. Może szokować, hipnotyzować, burzyć spokój.

Obecność w Cieszynie zapowiedzieli twórcy związani z reżyserem. Jego syn, Xawery Żuławski, pokaże wyreżyserowaną na podstawie scenariusza ojca Mowę ptaków – jeden z głośniejszych filmów zeszłego roku. Autorem muzyki do większości filmów reżysera, a także do Mowy ptaków, jest Andrzej Korzyński. Zdjęcia do Mowa ptaków zrobił Andrzej J. Jaroszewicz, wcześniej pracujący z Andrzejem Żuławskim między innymi przy filmach Szamanka, Borys Godunov, Na srebrnym globie i Opętanie.

Obok pokazów filmowych, organizatorzy zapraszają też na spotkanie promocyjne książki „Szaman” – biografii reżysera autorstwa Aleksandry Szarłat. Retrospektywie towarzyszyć będzie również debata o miejscu twórczości Żuławskiego w europejskiej kinematografii.