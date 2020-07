Robert De Niro jakiś czas temu w niezbyt pochlebny sposób wypowiedział się na temat swojego kolegi po fachu – Mickeya Rourke. Słowa uraziły go na tyle mocno, że postawił odpowiedzieć na Instagramie, grożąc jednocześnie narobieniem laureatowi dwóch Oscarów wielkiego wstydu.

Podobno Mickey Rourke był jednym z kandydatów do zagrania w Irlandczyku, jednak jak twierdzi, De Niro zablokował jego angaż. Przedstawiciel aktora zaprzeczył wszystkim doniesieniom, jakoby De Niro interweniował w tej sprawie u Martina Scorsese. Ponoć początki konfliktu obu panów sięgają lat 80. i filmu Harry Angel.

Hej, Robercie De Niro, tak do ciebie mówię, ty wielka płacząca bekso. Mój przyjaciel właśnie powiedział mi, że kilka miesięcy temu w gazetach powiedziałeś: "Mickey Rourke jest kłamcą, pieprzy głupoty". Słuchaj Panie Twardzielu z filmów, jesteś pierwszą osobą, która kiedykolwiek nazwała mnie kłamcą, do tego to było w gazecie. Coś ci powiem dupowłazie, kiedy się spotkam to przysięgam na Boga, babcię, brata i wszystkie moje psy, że narobię się stuprocentowego wstydu. Mickey Rourke, Bóg mi świadkiem.