"Tenet" ponownie opóźniony, tym razem nie podano daty premiery 0

Po cichu chyba wszyscy się tego spodziewali. Warner Bros. Pictures po raz kolejny przełożył premierę widowiska Tenet.

Z pewnością decyzja wytwórni Warner Bros. Pictures bardzo zmartwiła wszystkich właścicieli kin w Stanach Zjednoczonych. Wytwórnia zdecydowała się nie tylko opóźnić premierę filmu, ale całkowicie usunąć superprodukcję w reżyserii Christophera Nolana z kalendarza. Najwidoczniej włodarze hollywoodzkiej firmy uznali, że nie ma sensu bawić się w kotka i myszkę i co chwila podawać nowe, nierealne daty.

Pierwotnie film miał zadebiutować w kinach 17 lipca, jednak przekładano go już dwukrotnie. Najnowsza data premiery była ustalona na 12 sierpnia. Dzisiaj już wiemy, że także ona nie będzie możliwa do spełnienia. Na razie nie jest jasne, kiedy Warner Bros. Pictures może ponownie wprowadzić Tenet do kalendarza.

Warner Bros. Pictures ogłosił również, że Obecność 3: Na rozkaz diabła został przełożony na 4 czerwca 2021 roku. Ósma pozycja z serii horrorów studia miała zadebiutować w kinach 11 września.

Czy jesteście zaskoczeni takim obrotem sprawy, czy jednak spodziewaliście się takiej decyzji?

Źrodło: Variety