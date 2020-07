''House of the Dragon'' - casting na nowe postacie przybliża fabułę spin-offa? 0

Stacja HBO dalej w swoich planach ma prequelowy spin-off serialu Gra o tron. Po miesiącach ciszy w sieci nareszcie pojawiły się jakieś nowe informacje odnośnie produkcji zatytułowanej House of the Dragon.

fot. materiały prasowe

Fabuła tej serii rozgrywać się ma na trzy wieki wcześniej niż wydarzenia znane nam z serialu Gra o tron. Prawdopodobnie poznamy historię rodu Targaryenów. Jak donoszą zagraniczne media trwa casting, który wyłonić ma dwie aktorki, które wcielą się w postaci Rhaenyry Targaryen i Alicent Hightower.

Dla tych obeznanych z historią Siedmiu Królestw osoby te z pewnością nie są obce. Rhaenyra to pierworodna córka króla Viserysa I, którą to ojciec ogłosił następczynią Żelaznego Tronu, pomimo iż koronę dziedziczyć mógł tylko męski potomek. Alicent z kolei to jej macocha i druga żona Viserysa I, z którym ma syna Aegona II. Po śmierci króla Alicent nie uszanowała woli swojego zmarłego męża i na tron wyniosła swojego syna co doprowadziło do brutalnej i krwawej wojny domowej znanej jako Taniec Smoków.

Czy to właśnie na tych wydarzeniach oprze się historia powstającego prequela? Jak na razie są to wszystko tylko przypuszczenia, bowiem żadnych oficjalnych komunikatów się do tej pory jeszcze nie doczekaliśmy.

Pierwszy sezon serialu składać się ma z dziesięciu odcinków, a jego twórcami będą George R.R. Martin – autor serii Pieśń lodu i ognia oraz Ryan Condal. Planowana premiera House od the Dragon to 2022 rok.

Źrodło: darkhorizons.com