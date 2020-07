''Peninsula'' hitem na azjatyckim rynku 0

Pomimo panującego reżimu sanitarnego i nie otwarcia wszystkich kin w miniony weekend w azjatyckich krajach zadebiutował południowokoreański horror Peninsula, rozgrywający się w tym samym świecie co kultowy Zombie Express z 2016 roku. Produkcja stała się wielkim hitem!

Peninsula zajęła pierwsze miejsce w czterech krajach azjatyckich kończąc weekend z łącznym zarobkiem 20,8 mln dolarów. W ubiegłą środę horror zadebiutował w Korei Połudnowej osiągając przez pierwsze pięć dni wynik kasowy w wysokości 13,2 mln dolarów. Na Tajwanie zarobił 4,7 mln dolarów. Zarówno w rodzimym kraju, na Tajwanie, jak i w Malezji i Wietnamie był liderem w kasie, a w Singapurze zaliczył najlepsze otwarcie wszech czasów jeśli chodzi o koreański film.

Także przy budżecie filmu wynoszącym 16 mln dolarów wynik jaki osiągnęła Peninsula jest naprawdę wielkim sukcesem patrząc na to, iż wyświetlany był on do tej pory tylko w kilku krajach azjatyckich.

Fabuła rozpoczyna się na cztery lata po wydarzeniach jakie rozegrały się w końcówce pierwszego filmu. Głównym bohaterem jest Jung-Seok, były żołnierz, któremu udało się uciec za ocean, jednak niespodziewanie otrzymuje on misję powrotu i spotyka ocalałych. O tym czy on i jego załoga przeżyją zadecyduje ludzka natura. W tak strasznych okolicznościach nie wiadomo kto jest gorszy zombie czy inni ludzie.

Za reżyserię odpowiada Sang-Ho Yeon, twórca oryginalnego filmu. Autorem scenariusza jest Park Joo-Suk.

Źrodło: darkhorizons.com