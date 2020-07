Helios zaprasza na pełną strachu ucztę z Nocnym Maratonem Filmowym 0

Nocne Maratony Filmowe zapraszają na pełną strachu ucztę filmową! Fanów mocnych wrażeń czeka noc z czterema przerażającymi horrorami.

Na początek pierwszy polski slasher – W LESIE DZIŚ NIE ZAŚNIE NIKT. Po krótkiej przerwie powrót porcelanowej lalki w filmie BRAHMS: THE BOY II. Dla najwytrwalszych deser w postaci dwóch mocnych horrorów WIĘZIEŃ ZERO oraz FURIE. Mroczny las, nawiedzone lalki, przerażające eksperymenty oraz niebezpieczne gry… Jesteśmy przekonani, że taka dawka strachu jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

Bilety zakupione na Maraton Horrorów 13 marca będą obowiązywać 24 lipca.

Start: 24.07.2020, godz. 23.00

Zagrane zostaną:

Ceny biletów:

7 dni+ do maratonu: 29 zł

1 – 6 dni do maratonu: 33 zł

W dniu maratonu: 37 zł

Więcej informacji na Helios.pl

Akcja filmu rozpoczyna się dość niewinnie – grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na… obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach Internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. Czy wyjdą z tego cało, czy w krwistych kawałeczkach?

Traumatyczne przeżycie sprawia, że szczęśliwe dotąd życie Lisy, Seana i ich syna Jude’a pogrąża się w kryzysie. Rodzice oddalają się od siebie, a chłopiec przestaje mówić. Nowy dom w malowniczej okolicy daje nadzieję na nowy początek. Lisa i Sean nie podejrzewają jednak, że przeprowadzka to krok w stronę prawdziwego piekła. Gdy Jude odkryje w opuszczonej posiadłości lalkę – chłopca o uroczej twarzy, cała rodzina znajdzie się w mocy mrocznych sił, z których natury nie zdaje sobie sprawy. Ataki agresji na przemian z krwawymi wizjami, których doświadcza Jude oraz coraz częstsze poczucie obcej obecności w domu, to zwiastuny tego co nadchodzi. Lisa i Sean zaczynają bać się własnego dziecka, ale prawdziwe zło kryje się gdzie indziej. Gdy to zrozumieją, ich życie nie będzie należeć już do nich…

Więzień Zero

Wyspa St. Leonard położona na Północnym Atlantyku to nie tylko więzienie dla największych zwyrodnialców z całego świata. To również miejsce, w którym przeprowadzane są najbardziej radykalne eksperymenty na ludziach. Gdy jeden eksperyment się nie powiedzie, cała wyspa stanie się przerażającym labiryntem bez wyjścia dla zdesperowanych ocalałych.

Młoda kobieta zostaje porwana i wbrew swojej woli staje się uczestniczką gry, której stawką będzie jej życie.

Źrodło: Helios