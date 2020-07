Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Julia Roberts i Denzel Washington po latach znowu razem w jednym filmie 0

Netflix okazał się wielkim zwycięzcą w wyścigu o prawa do realizacji filmu na podstawie niewydanej jeszcze książki autorstwa Rumaana Alama. Na ekranie pojawią się Julia Roberts i Denzel Washington.

Julia Roberts i Denzel Washington to duet, który 27 lat temu miał okazję zagrać wspólnie w thrillerze Raport Pelikana. Teraz gwiazdorska para ponownie będzie miała okazję spotkać się na planie zdjęciowym filmu. Mowa o produkcji "Leave The World Behind" w reżyserii twórcy serialu Mr. Robot, Sama Esmaila. Scenariusz powstanie na podstawie niewydanej jeszcze książki autorstwa Rumaana Alama.

Realizacją filmu zajmie się Netflix, który walczył o prawa do adaptacji z innymi hollywoodzkimi firmami. Pod koniec negocjacji na polu bitwy pozostały tylko wytwórnia MGM oraz Apple. Finalnie to właśnie Netflix okazał się najlepszy.

Wakacje białego małżeństwa – Amandy i Claya oraz ich nastoletnich dzieci w wynajmowanym domu zostają przerwane przez przybycie czarnoskórej pary w średnim wieku, do której należy budynek. W między czasie dochodzi o dziwnych wydarzeń – internet, telewizja, telefony i radio przestają działać, a zwierzęta rozpoczynają ucieczkę. Pomiędzy obiema rodzinami zaczynają rodzić się konflikty na tle rasowym, na których skupiają się bardziej niż na dziwnych wydarzeniach, które rozgrywają się na świecie.

Julia Roberts zagra matkę rodziny wynajmującej dom, z kolei Denzel Washington wcieli się we właściciela domu. Oboje będą pełnili funkcję producentów wykonawczych.

Źrodło: Deadline