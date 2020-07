Czasami koszmary są nie tylko w snach, zobaczcie zwiastun serialu "Don't Look Deeper" 0

Quibi niestety nie osiąga jak do tej pory zysków jakie zakładali właściciele, jednak nie zmienia to faktu, że nadchodzące projekty zapowiadają się bardzo interesująco. Zobaczcie zapowiedź serii Don’t Look Deeper, za kamerą której stoi Catherine Hardwicke, reżyserka Zmierzchu. Czy produkcja osiągnie podobny sukces?

Na początku trzeba dodać, że z tego co donoszą twórcy, nie jest to typowy serial, raczej długi film podzielony na fragmenty, czy ten projekt będzie kontynuowany, to zależy zapewne od wyników oglądalności.

Akcja rozgrywa się w Merced w Kalifornii. Bohaterką jest uczennica, która nie potrafi pozbyć się wrażenia, że ​​coś w niej jest nie tak. Okazuje się, że nie jest człowiekiem, nie jest jednym z nas. Odkrycie tego, kim naprawdę jest, skąd pochodzi i kto zaczął jej szukać, uruchamia serię wydarzeń, które nagle narażają całe jej życie na niebezpieczeństwo. Okazuje się, że dziewczyna jest pewnego rodzaju androidem, który programowany jest przez ludzi udających jej rodziców.

W obsadzie znajdują się Helena Howard, Don Cheadle, Emily Mortimer, Ema Horvath, Jan Luis Castellanos, Belissa Escobedo, Kaiwi Lyman, Harvey Zielinski, Harvey Guillen, Brandon Win, Kayleigh Gilbert oraz Dana Gourrier.

Don’t Look Deeper zadebiutuje na platformie Quibi już 27 lipca.

Źrodło: Quibi