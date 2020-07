''Miasto długów'' - powstaje pierwszy fabularny serial stacji Super Polsat 0

Na antenie stacji Super Polsat już tej jesieni zadebiutuje pierwsza fabularna produkcja, która powstaje specjalnie dla tego kanału. W Warszawie trwają właśnie zdjęcia do serialu Miasto długów.

Fabuła tego serialu skupi się na pracy trojga windykatorów. To dwoje mężczyzn – Sławomir Murek i Oleg Szewczyk o pseudonimie Buźka oraz jedna kobieta – Nadia Polczak. Każdy z bohaterów pochodzi z innego środowiska, ma za sobą inne, ale tak samo liczne doświadczenia. To właśnie ten bogaty życiorys jest prawdopodobnym kluczem do ich wyjątkowej skuteczności. Łączy ich praca, która powszechnie jest pogardzana. Raz niesie ona za sobą wielką satysfakcję, ale częściej jednak jest powodem rozgoryczenia. Głównym bohaterom w ich pracy pomaga para wprowadzających do serialu sporą dawkę humoru opryszków – Ron i Glaca.

Za reżyserię serialu odpowiadają m.in. Jan Hryniak, Łukasz Tunikowski i Tomasz Matuszczak. W aktorskiej obsadzie znajdują się Andrzej Hausner, Modest Ruciński, Karolina Czarnecka, Konrad Kapica, Sebastian Cybulski i Michał Wołczyk.

Miasto długów kręcone jest m.in. na warszawskiej Pradze, w Porcie Praskim i na barce w Porcie Czerniakowskim. Serial ten ma być serialem codziennym, a więc jeśli tylko się przyjmie możemy spodziewać się jego dużej liczby odcinków.

Premiera serialu zaplanowana jest na drugą połowę października 2020 roku.

Źrodło: wirtualnemedia.pl