Finałowy 5. sezon serialu ''Van Helsing'' wznawia produkcję 0

Zdjęcia do piątego i zarazem finałowego sezonu serialu Van Helsing od Syfy podobnie jak do innych produkcji zostały wstrzymane na początku marca z powodu szalejącej na całym świecie pandemii koronawirusa. Teraz po ponad czterech miesiącach ekipa serialu ma szansę powrócić na plan w Vancouver.

fot. materiały prasowe

Jak donosi serwis The Hollywood Reporter serial Van Helsing jako jedna z pierwszych telewizyjnych produkcji wznowi swoją produkcję w tamtych rejonach. Czy ekipie się to uda i sezon powstanie w trakcie panującego obecnie na planach trudnego reżimu sanitarnego, czas pokaże. Do nakręcenia zostało 10 odcinków, ich lokacje to Vancouver i Kamloops. Pierwsze trzy odcinki powstały w styczniu i lutym w Bratysławie na Słowacji.

Rozumiemy to, jak wielka jest to odpowiedzialność, bo wychodzimy jako pierwsi. Będziemy postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Są one naszym priorytetem. powiedział Chad Oakes, producent wykonawczy serialu

W roku 2016 dochodzi do wydarzenia zwanego „powstaniem”, w wyniku którego władzę nad światem przejmują wampiry. Trzy lata później w jednej z wojskowych placówek w całkowicie nowym świecie budzi się kobieta, której krew odmienia krwiopijców w ludzi. Wraz z garstką ocalałych Vanessa Helsing walczy z hordami wampirów, próbując przy okazji odszukać zaginioną córkę.

W tytułowej roli powróci aktorka Kelly Overton. Nowe twarze jakie zobaczymy w finałowym sezonie to Kim Coates jako hrabia Dalibor, Ali Liebert jako Nina i Steve Bacic jako dziki wampir.

Finałowy sezon pierwotnie zadebiutować miał jesienią tego roku. Jak na razie data jego premiery zostaje utrzymana. Liczyć będzie 13 epizodów.

Źrodło: The Hollywood Reporter