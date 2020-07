Claes Bang i Olga Kurylenko w zwiastunie thrillera ''The Bay of Silence'' 0

Vertical Entertainment, które na początku tego roku nabyło prawa do światowej dystrybucji thrillera The Bay of Silence opublikowało właśnie nową zapowiedź tejże produkcji, którą zobaczyć możecie poniżej.

Fabuła filmu oparta jest na powieści Lisy St Aubin de Teran z 1986 roku o tym samym tytule. Główny bohater to mężczyzna o imieniu Will, który odkrywa, iż jego żona Rosalind i ich trójka dzieci nagle zniknęli. Will nie zastanawiając się wyrusza w podróż po całej Europie, aby znaleźć swoją rodzinę. Trafia do odległej wioski w północnej Francji, gdzie odkrywa coś przerażającego. Okazuje się, że jego syn zmarł w tajemniczych okolicznościach. Stara się wierzyć w niewinność żony, ale im bliżej mu do prawdy tym odkrywa coraz bardziej druzgocące informacje z przeszłości Rosalindy, które prowadzą go do innej nierozwiązanej zbrodni łączącej się z jego żoną.

Za reżyserię The Bay of Silence odpowiada Paula van der Oest. Spod jej skrzydeł wyszedł dobrze oceniany holenderski dramat Sprawa Lucii de B. Autorką scenariusza jest Caroline Goodall. W obsadzie aktorskiej znajdują się Olga Kurylenko, Claes Bang i Brian Cox.

Premiera filmu w USA 14 sierpnia br. W Wielkiej Brytanii zadebiutuje on 28 sierpnia. Wtedy też trafi na VOD.

