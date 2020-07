Piąty sezon "The Crown" najwcześniej w 2022 roku 0

Fani serialu The Crown będą musieli poczekać nieco dłużej na piąty sezon. Nowe odcinki jednego z najlepszych seriali Netfliksa pojawią się najwcześniej w 2022 roku.

Przed nami ostatnia wymiana obsady aktorskiej w serialu The Crown. Imelda Staunton zastąpi Olivię Colman w roli Elżbiety II. Niestety przyjdzie nam poczekać nieco dłużej na zobaczenie w akcji nowej aktorki. Zdjęcia do piątego sezonu rozpoczną się najwcześniej dopiero w czerwcu przyszłego roku. Oznacza to tyle, że w 2021 roku nie ujrzymy nowych odcinków The Crown.

Warto jednak zaznaczyć, że przerwa nie ma nic wspólnego z pandemią koronawirusa. Dłuższe przerwy w kręceniu serialu The Crown były częścią tego projektu i wiązały się one z wymianą obsady aktorskiej. Oprócz Staunton nową twarzą w piątym sezonie będzie Lesley Manville, która wcieli się w postać księżniczki Małgorzaty (do tej pory w serialu portretowały ją Vanessa Kirby i Helena Bonham Carter). W kolejnych tygodniach powinniśmy poznać następne nazwiska, które dołączą do obsady.

Fani mogą spać jednak spokojnie, ponieważ twórcom udało się zakończyć zdjęcia do czwartej serii przed wybuchem pandemii. Niestety obsada z racji wprowadzonych obostrzeń nie mogła urządzić godnego pożegnania po ostatnim klapsie na planie zdjęciowym. Pod koniec roku Netflix przewiduje premierę czwartego sezonu. W nowych odcinkach pojawią się między innymi postacie Margaret Thatcher (Gillian Anderson) i księżnej Diany (Emma Corrin).

Źrodło: Deadline