Powstanie miniseria inspirowana ruchem Black Lives Matter

Brytyjska telewizja ITV zleciła realizację miniserii inspirowanej ruchem Black Lives Matter. Produkcja będzie nosiła tytuł "Unsaid Stories…". Szczegóły w dalszej części artykułu.

Seria "Unsaid Stories…" będzie składała się z czterech krótkometrażowych dramatów, które będą trwały około 15 minut. Produkcja ma zostać wyemitowana w przyszłym miesiącu. Polly Hill, szefowa ITV powiedziała, że są to wyjątkowe, świeże i wciągające historie o prawdziwych ludziach w całkowicie realnych sytuacjach, stawiających czoła oraz badających rasizm i uprzedzenia.

O czym dokładnie opowiedzą historie przedstawione w serii "Unsaid Stories…"?

Jerome Buchan-Nelson, scenarzysta serialu dramatycznego Bulletproof, jest twórcą skryptu zatytułowanego "Generational". Historia skupi się na relacjach czarnoskórego mężczyzny z córką. Ojciec przyłapie swoją pociechę w trakcie wymykania się na spotkanie ruchu Black Lives Matter. Reżyseruje Alrick Riley.

Nicôle Lecky napisała scenariusz produkcji zatytułowanej "Lavender". Główną bohaterką opowieści będzie biała kobieta, która po urodzeniu dziecka o ciemniejszej karnacji musi skonfrontować się ze swoją matką. Reżyseruje Ethosheia Hylton.

Brytyjska dramatopisarka Lynette Linton napisała "Look At Me", historię skupiającą się na młodej parze, która w trakcie randki zostanie zatrzymana przez policję. Reżyseruje Frances Annan.

Ostatni odcinek "I Don’t Want To Talk About This" został napisany przez Annę Ssemuyabę. Będzie to historia byłej pary, która wpada na siebie w trakcie przyjęcia kilka lat po rozstaniu. Reżyseruje Koby Adom.

Zdjęcia do "Unsaid Stories…" mają wystartować 27 lipca.

Źrodło: Deadline