Pauly Shore powraca do aktorstwa - zobaczcie zwiastun komedii "Guest House" 0

Lionsgate zaprezentowało pełny zwiastun komedii Guest House. Gwiazdą filmu jest niewidziany ostatnio Pauly Shore.

Dopiero co zaręczona para kupuje dom, który wydaje się być idealnym miejscem do zamieszkania i stworzenia rodziny. No właśnie, wydaje się. Z pozoru niesamowicie wyglądająca oferta z zaskakująco niską ceną ma pewien haczyk. W domku la gości znajdującym się na posesji mieszka niezbyt ogarnięty najemnica, który spędza dnie na ćpaniu i imprezowaniu. Pomimo tego para zakochanych decyduje się na zakup domu z zamiarem pozbycia się nieproszonego gościa.

W rolę nieogarniętego najemcy wciela się Pauly Shore, który po raz ostatni wystąpił w filmie Sandy Wexler z 2017 roku. Oprócz niego w obsadzie aktorskiej komedii są Aimee Teegarden, Mike Castle, Billy Zane, Charlotte McKinney oraz Steve-O.

Reżyserem, a także współscenarzystą (nad skryptem pracował wspólnie z Seanem Bishopem) filmu jest Sam Macaroni.

Co ciekawe wytwórnia Lionsgate pokazała światu dwie wersje zwiastuna. Jeden z nich został oznaczony kolorem czerwonym, a więc jest dla widzów dorosłych.

Poniżej wersja dla dorosłych oznaczona kolorem czerwonym.

Oprócz zwiastuna Lionsgate opublikowało również pierwszy plakat promujący film.

Premiera Guest House 4 września w dystrybucji cyfrowej.

