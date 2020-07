Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gwiazdy włoskiego kina na czele z Tonim Servillo zagrają w serialu więziennym 0

Szykuje się nie lada gratka dla wszystkich fanów włoskiego kina oraz klimatów więziennych. Niebawem powstanie serial w gwiazdorskiej obsadzie.

Toni Servillo, Alba Rohrwacher oraz Silvio Orlando będą gwiazdami nowego włoskiego serialu, którego akcja zostanie osadzona w więzieniu. Obsada prezentuje się naprawdę wspaniale, ale to nie jedyne atuty intrygującego projektu. Reżyserem serialu jest Leonardo di Costanzo, którego film L'intervallo zdobył w 2012 roku kilka nagród pozaregulaminowych na festiwalu filmowym w Wenecji. Na swoim koncie ma także takie tytuły, jak Intruz czy Mosty Sarajewa.

Podobnie jak wszystkie filmy Leonarda, ten rozgrywa się w zamkniętej przestrzeni, którą jest więzienie. I podobnie jak w przypadku poprzednich prac Di Costanzo, ma tempo greckiej tragedii.

powiedział producent serialu, Carlo Cresto-Dina

Produkcja będzie nosiła tytuł "From the Inside". Na razie szczegóły fabuły nie są znane. Carlo Cresto-Dina zdradził jedynie, że nie będzie to socjologiczny serial o więzieniu, a raczej dramat o dwóch przeznaczeniach, które stykają się ze sobą za kratami.

W obsadzie oprócz wyżej wymienionej trójki jest także Fabrizio Ferracane, znany chociażby ze Zdrajcy, którego można znaleźć obecnie w polskich kinach. Autorem zdjęć będzie operator Paolo Sorrentino, Luca Bigazzi. Zdjęcia mają rozpocząć się w listopadzie i potrwać sześć tygodni.

Źrodło: Variety