Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds to aktorski duet, który kojarzyć możemy z filmu Bodyguard Zawodowiec . Ponownie wcielą się w te postacie w kontynuacji produkcji, której debiut już w 2021 roku. Jednak to nie jedyny projekt, gdzie panowie ze sobą współpracują. Podłożą bowiem głos w ciekawym projekcie od Quibi noszącym tytuł Futha Mucka.

Tutaj nie tylko tytuł jest ciekawy. Dopiero opis animowanego serialu wpędza w konsternację. Czyżbyśmy mieli do czynienia z jakąś dziwną relacją o podłożu LGBT. Zobaczcie sami.

Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds kochają się, a dokładniej to Ryan kocha Sama. Sam spytany o swoje uczucia odmawia komentarza. Zachodzi drobny wypadek, na skutek którego Sam zmuszony jest zająć się Ryanem i tu robi się dziwnie… Ryan jest zachwycony mogąc spędzać cały swój czas z Samem. Jednak co na to Sam… Ponownie odmawia komentarza.