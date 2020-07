Powstaje biografia Vanilla Ice - Dave Franco sportretuje słynnego rapera 0

Filmy biograficzne od zawsze były w modzie, bowiem ludzie chętnie oglądają historie życia sławnych ludzi. Tym razem padło na rapera Vanilla Ice, którego szczyt popularności przypadał na lata 90 XX wieku.

fot. materiały prasowe

Jak donoszą zagraniczne media w rolę rapera wcieli się Dave Franco, aktor znany z komedii Sąsiedzi czy filmu 6 Underground. Ostatnio zadebiutował także w funkcji reżysera. To spod jego skrzydeł wyszedł horror The Rental z Alison Brie w roli głównej.

Projekt obecnie powstaje pod tytułem To the Extreme – taki tytuł nosiła debiutancka płyta rapera. Za scenariusz do niego odpowiadają Chris Goodwin i Phillip Van. Nie wyłoniono jeszcze reżysera, który podejmie się nakręcenia tej biografii. Tym samym nie wiadomo także kiedy rozpoczną się zdjęcia do produkcji, która obecnie jest na etapie preprodukcji.

Fabuła filmu skupi się wokół młodego mężczyzny imieniem Robert Van Winkle. Poznamy jego historię od czasu kiedy porzucił szkołę średnią na rzecz sprzedaży samochodów w Dallas, aż do czasu jak został pierwszym hip-hopowym artystą, który podbił szczyty list przebojów. Jego największym i najbardziej znanym przebojem jest Ice Ice Baby, utwór oparty na motywie utworu Under Pressure zespołu Queen i Davida Bowiego.

Sam Robert Van Winkle również przysłużył się w trakcie prac pisania scenariusza. Udzielał ekipie informacji, których opinia publiczna nie zna i prostował te, które zdążyły zostać przez nią przekręcone.

Będziecie czekać na ten projekt?

Źrodło: thewrap.com