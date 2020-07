Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Film, z którego zrezygnowała Scarlett Johansson będzie jednak serialem 0

W Hollywood plany potrafią zmieniać się mgnieniu oka. Tak też stało się z filmem "Rub & Tug", który finalnie będzie serialem telewizyjnym.

O produkcji zatytułowanej "Rub & Tug" stało się głośno za sprawą angażu Scarlett Johansson. Aktorka spotkała się z ostrą falą krytyki w mediach społecznościowych, ponieważ miała wcielić się w postać transseksualną. Z tego też powodu gwiazda Kinowego Uniwersum Marvela postanowiła zrezygnować z roli.

Najnowsze informacje dotyczące tego projektu są takie, iż szefowie New Regency postanowili zrealizować serial telewizyjny. Odcinkiem pilotowym zajmie się nominowana do nagrody Emmy Our Lady J – pianistka, autorka tekstów piosenek, a także scenarzystka telewizyjna, która miała okazję pracować w takich cenionych produkcjach, jak Pose czy Transparent.

Na razie nie ogłoszono żadnych informacji związanych z obsadą aktorską, jednak producenci i twórcy serialu będą poszukiwali do głównej roli aktora trans.

"Rub & Tug" będzie historią Dante "Texa" Gilla, amerykańskiego transmężczyzny, który prowadził imperium nielegalnego masażu w Pittsburghu. W 1984 roku stanął przed sądem za oszustwa podatkowe. Dostał wyrok 13 lat więzienia.

Źrodło: AceShowBiz