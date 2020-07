Covid-19 i pandemia koronawirusa będą obecne w 17. sezonie "Chirurgów" 0

Pandemia koronawirusa zmieniła nasz świat. Nie tylko ten rzeczywisty, ale również ten, który w przyszłości będziemy oglądać na ekranach kin czy telewizorów. Obecne wydarzenia będą miały wpływ na fabułę kolejnego sezonu kultowego serialu Chirurdzy.

Aktualnie prace nad kolejnym sezonem serialu (Chirurdzy) Chirurdzy (2005-)_ (f2870!) są wstrzymane z racji światowego kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusem. Producentka wykonawcza Krista Vernoff wyjawiła w trakcie wirtualnego wydarzenia Emmy "Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going", że scenarzyści z pewnością nawiążą do wirusa powodującego chorobę Covid-19.

Z pewnością zajmiemy się tą pandemią. Nie ma możliwości, aby być długoterminowym serialem medycznym i nie pokazać medycznej historii naszego świata. Każdego roku spotykamy się z lekarzami, którzy opowiadają nam swoje zabawne i szalone historie. W tym roku bardziej przypominało to terapię. To okazja i obowiązek, aby opowiedzieć niektóre z tych historii

stwierdziła Vernoff

Producentka dodała także, że lekarze, z którymi miała okazję rozmawiać traktuję pandemię niczym wojnę, do której nie byli przygotowani.

Data premiery 17. sezonu Chirurgów nie została jeszcze ustalona.

Źrodło: AceShowBiz