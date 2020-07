W reboocie "Mortal Kombat" nie zabraknie brutalnych wykończeń 0

Tak zwane "fatality" zawsze było nieodłącznym elementem gier z serii "Mortal Kombat". Jak się okazuje będą one również częścią filmowego rebootu.

Seria gier "Mortal Kombat" dostała jeszcze jedną szansę i już niebawem na wielkim ekranie pojawi się nowy film. Aktor, który pojawi się na ekranie, czyli Lewis Tan wyjawił, że w produkcji nie zabraknie jednego z najbardziej charakterystycznych elementów gier z tego cyklu, czyli tak zwanych fatalities – brutalnych wykończeń przeciwników serią ciosów.

Powiem Wam tylko, że bywały dni na planie zdjęciowym, że czułem się chory. Nie żartuję. Oni nie powstrzymywali się przed niczym.

mówi aktor

Z pewnością każdy kto grał w produkcje należące do tego cyklu kojarzy tekst: "Finish Him!". Brutalne wykończenia to bardzo łagodne określenie tego, co często serwowali nam twórcy gier wideo. Eksplodujące ciała, dekapitacja, okaleczenia, miażdżenie głów i wiele, wiele innych możliwości uśmiercania swojego rywala.

Poniżej możecie rzucić okiem na przykładowe wykończenia w grze "Mortal Kombat 11":

Premiera filmu Mortal Kombat planowana jest na 15 stycznia 2021 roku.

Źrodło: MovieWeb