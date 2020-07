Główne bohaterki Paper Girls to cztery dwunastoletnie dziewczynki, przyjaciółki, które dorabiają sobie rozwożąc poranną prasę. Ich świat zmienia się w poranek po nocy Halloween w 1988 roku, kiedy to przypadkowo trafiają w sam środek konfliktu jaki toczy się między walczącymi frakcjami podróżników w czasie. Ci wysyłają je w podróż, której celem jest uratowanie świata. Dziewczynki podróżują pomiędzy trzema czasami, napotykając różne wersje samych siebie. Muszą zdecydować czy zaakceptować czy może jednak odrzucić los jaki je spotkał.

Za nadchodzący projekt odpowie Legendary Television i Plan B. Scenariusz serialu napisze Stephany Folsom, odpowiedzialna za Toy Story 4. Wraz z Christopherem Cantwellem i Christopherem C. Rogersem będzie pełnić także funkcję showrunnera. Twórcy komiksowej serii również zaangażowani są w projekt jako producenci wykonawczy.