Pierwsza zapowiedź drugiego sezonu serialu ''Mroczne materie'' 0

Obecnie ze względu na panującą na świecie pandemię koronawirusa Comic Con przeniósł się do sieci. Jego domowa edycja właśnie trwa. HBO wykorzystując tę okazję opublikowało pierwszą oficjalną zapowiedź drugiego sezonu serialu Mroczne materie.

Główna bohaterka to Lyra, która jest z pozoru zwyczajną dziewczyną. Kiedy znika jej najlepszy przyjaciel, decyduje się ruszyć mu na pomoc, odkrywając przy tym groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Lyra podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem. Podczas podróży przez przeróżne światy, bohaterka spotyka zdeterminowanego i odważnego chłopca o imieniu Will. Razem spotykają na swojej drodze niezwykłe istoty i poznają niebezpieczne sekrety, a los żywych – jak i umarłych – zdaje się być w ich rękach.

W drugim sezonie poznamy tajemnicze miasto Cittagaze, do którego trafia Lyra wraz ze swoim ojcem Lordem Asrielem, który to właśnie otworzył wrota do innego wymiaru. Tam ponownie spotyka Willa, których łączy przeznaczenie. Muszą doprowadzić chłopca do jego ojca, ale podróż utrudnia im tocząca się wojna. W międzyczasie pani Coulter wszelkimi sposobami chce sprowadzić Lyrę z powrotem do domu.

W obsadzie powrócą Dafne Keen, Ruth Wilson, Ariyon Bakare, Amir Wilson i Lin-Manuel Miranda. Z nowych twarzy jakie zobaczymy w drugim sezonie są to Andrew Scott, Jade Anouka i Simone Kirby.

Poniżej kilka nowych zdjęć z planu.









Mroczne materie z nową serią powrócą jesienią tego roku. Na podanie dokładnej daty premiery musimy jednak jeszcze poczekać.

